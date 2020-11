Anschlag in Wien: Das sind die Tatwaffen

"Im Chaos der ersten Minuten ist es am schwersten, aber gleichzeitig am wichtigsten, den Überblick zu bewahren. Bei hunderten Notrufen, dutzenden Streifeneinheiten und sekündlich veränderten Informationen ist das natürlich ein absoluter Ausnahmezustand", erinnert sich Notruf- und Einsatzdisponent Revierinspektor Christian H. am Wochenende gegenüber der APA. "Viele Kolleginnen und Kollegen der Funkstelle waren stundenlang unter Strom - erst um Mitternacht ist es erstmals etwas ruhiger geworden", ergänzt sein Kollege Thomas F.

Zahlreiche Paralleleinsätze

Die APA konnte Einblick in das Einsatzprotokoll der Landesleitzentrale nehmen. Darin zeigt sich nun, dass der erste Notruf um 20 Uhr eingegangen ist, um 20.01 wurde schon der erste Streifenwagen entsandt, nur eine Sekunde später schon zwei weitere Wagen. Um 20.03 Uhr wurde der Täter das erste Mal gesichtet. Um 20.07 Uhr trifft der Polizeihubschrauber in der Inneren Stadt ein. Um 20.09 Uhr geht die Funkmeldung ein, dass der Täter erschossen wurde.

Im Protokoll zeigt sich aber auch, dass es parallel zu den Notrufen, die den ersten Bezirk betreffen, auch zahlreiche Meldungen über möglich Tatorte in anderen Bezirken gab. So wurden auch Täter am Hohen Markt, im Stadtpark, in der Leopoldstadt und auf der Mariahilfer Straße gemeldet. Diese Anrufe stellten sich zum Glück als falsch heraus.

Unterdessen veröffentlichte die Polizei am Sonntag Fotos der Tatwaffe: Wie der KURIER berichtete, handelte es sich um das Sturmgewehr "Zastava M70", das in Serbien hergestellt wird und auf der Technik des Kalaschnikow-Sturmgewehrs (AK-47 und AKM) aufgebaut ist. Es verschießt das Kaliber 7,62 × 39 Millimeter.