Angst vor Zerstörung der alten Ortskerne

Immer öfter werden in den alten Ortskernen Wiens oder in gewachsenen Siedlungsgebieten bestehende Baulücken oder freiwerdende Grundstücke mit völlig untypischen und viel zu groß geratenen Wohnbauten verschandelt. Zum Leidwesen der Nachbarschaft und der näheren Umgebung, wenn den schmucken Siedlungshäusern mit ihren grünen Vorgärten riesige Wohnburgen gegenübergestellt werden.



Der Ärger der Anrainer über solche Anschläge ist groß. In Aspern etwa hat sich deshalb bereits eine Aktionsgemeinschaft (AG) gegründet, die mit Unterschriftenaktionen gegen Politiker mobil macht. Tausende Unterschriften sind bereits gesammelt worden.



Dennoch: Der große Erfolg ist bisher ausgeblieben. Man hat zwar in der Bauordnung die sogenannten Doppelgauben - das sind zweistöckige Dachausbauten - untersagt, das Ortsbild selbst aber bleibt auch nach dieser Korrektur schwer beeinträchtigt.



Die AG in Aspern verlangt nun von der Politik eine weitere Verschärfung der Wiener Bauordnung. So sollen die §§ 69 und 85 zum Schutz des örtlichen Stadtbildes zur Verpflichtung werden. Die Bauklassenkategorie im § 75 soll für Siedlungsgebiete bis zur Gebäudehöhe von 7,50 Meter festgelegt werden.