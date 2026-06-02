Angriff auf Polizisten in Floridsdorf: Drei Beamte verletzt

Ein Routineeinsatz zur Einhebung offener Verwaltungsstrafen endete am Montagmorgen in Wien-Floridsdorf mit einem Angriff auf Polizisten: Drei Beamte wurden verletzt, zwei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Ein 20-jähriger serbischer Staatsangehöriger sowie ein 16-jähriges Mädchen wurden vorläufig festgenommen.

Aggressiver Empfang an der Wohnungstür

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf suchten am 1. Juni 2026 gegen 07:50 Uhr die Wohnadresse des 20-Jährigen auf, um offene Verwaltungsstrafen einzuheben. Als die Polizisten an der Tür klopften, öffnete ihnen der gesuchte Mann. Laut Polizei soll er sich von Beginn an aggressiv gezeigt haben: Er soll die Mitwirkung an der Amtshandlung verweigert und sein Identitätsdokument trotz mehrfacher Aufforderung nicht vorgewiesen haben.