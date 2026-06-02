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Wien

Angriff auf Polizisten in Floridsdorf: Drei Beamte verletzt

Bei einer Amtshandlung in Wien-Floridsdorf wurden am Montag drei Polizisten von zwei Tatverdächtigen angegriffen und verletzt.
02.06.2026, 14:07

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein Routineeinsatz zur Einhebung offener Verwaltungsstrafen endete am Montagmorgen in Wien-Floridsdorf mit einem Angriff auf Polizisten: Drei Beamte wurden verletzt, zwei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Ein 20-jähriger serbischer Staatsangehöriger sowie ein 16-jähriges Mädchen wurden vorläufig festgenommen.

Aggressiver Empfang an der Wohnungstür

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf suchten am 1. Juni 2026 gegen 07:50 Uhr die Wohnadresse des 20-Jährigen auf, um offene Verwaltungsstrafen einzuheben. Als die Polizisten an der Tür klopften, öffnete ihnen der gesuchte Mann. Laut Polizei soll er sich von Beginn an aggressiv gezeigt haben: Er soll die Mitwirkung an der Amtshandlung verweigert und sein Identitätsdokument trotz mehrfacher Aufforderung nicht vorgewiesen haben.

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Auch ein 16-jähriges Mädchen befand sich in der Wohnung und versuchte demnach zunächst, den Mann zu beruhigen – ohne Erfolg. Der Tatverdächtige soll zunehmend aufbrausender geworden sein und die Beamten schließlich unvermittelt attackiert haben. Die Polizisten mussten daraufhin Körperkraft anwenden.

Festnahmen und verletzte Beamte

Im Zuge der Festnahme des 20-Jährigen soll sich auch die 16-Jährige in die Amtshandlung eingemischt und ebenfalls auf die Polizisten losgegangen sein. Beide wurden wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen

Drei Beamte erlitten bei dem Vorfall Verletzungen; zwei von ihnen mussten zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden und konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Die Ermittlungen laufen.

Blaulicht
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