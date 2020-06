Angreifer ging in Ö frei, in D in die Psychiatrie

Unterschiedlicher können Gutachten nicht ausfallen: Zoltan L., 44, soll in Österreich und in Deutschland mehrere Buttersäure-Angriffe auf Menschen begangen haben. In Wien hielten zwei Sachverständige den psychisch Kranken für "harmlos", die Staatsanwaltschaft Wien stellte das Verfahren ein. In Frankfurt beschrieb ihn ein Psychiater als gefährlich, und ein Richter wies ihn in die Psychiatrie ein.

Der Fall ist Wasser auf die Mühlen all jener, die die Qualität heimischer Gutachten kritisieren. Glaubt man den vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) zusammengefassten Justiz-Akten über L.s Umtriebe, erscheint auch das Agieren der Staatsanwaltschaft Wien zweifelhaft.