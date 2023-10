Angebliche Handwerker stehlen Tresor aus Wohnung von 94-Jähriger

Ein derzeit noch unbekannter Täter verfolgte am Samstagnachmittag eine 94-jährige Frau bis in deren Wohnung in Floridsdorf und gab an, dass er Handwerker sei. Er forderte sie auf in einem Zimmer zu bleiben und das Kaltwasser aufzudrehen, damit er die Wasserversorgung überprüfen könne. Eine Nachbarin bemerkte später, wie drei unbekannte Männer mit einem Tresor die Wohnung der 94-Jährigen verließen. Anschließend suchte die Nachbarin die 94-Jährige auf.

Sie stellten fest, dass es sich um den Tresor der 94-Jährigen aus ihrem Schlafzimmer handelte, in dem sich Bargeld und Schmuck befanden.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, weiß/rote Bomberjacke, Vollbart

Männlich, ca. 50 – 55 Jahre alt, schwarzer Mantel, dick, ausländischer vermutlich osteuropäischer Herkunft. (Er Befand sich in der Wohnung des Opfers)

Männlich, ca. 30 Jahre alt, dick, schwarzer Mantel

Die Wiener Polizei empfiehlt folgende Präventionstipps: Lassen Sie in Ihr Haus oder Ihre Wohnung niemanden, den Sie nicht kennen. Verwenden Sie zur Kontaktaufnahme mit solchen Personen die Gegensprechanlage oder verwenden sie die Türsicherungskette oder den Sicherungsbügel. Versuchen Sie, sich das Aussehen der Person für eine spätere Personsbeschreibung genau einzuprägen.