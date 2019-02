Analyse: Von Wiener Autolust und Fahrradfrust

Wien als umweltfreundliche Stadt der Fußgänger, Öffi- und Radfahrer – so hatte es sich die rot-grüne Stadtregierung, allen voran Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou, ausgemalt. Viel wurde in den Ausbau der Rad-Infrastruktur investiert, im Vorjahr waren es 4,6 Millionen Euro. In früheren Jahren zog die Strategie. Der Anteil jener, die vom Auto auf Alternativen umstiegen, wuchs. Jetzt stagniert er: Der Fahrrad-Anteil liegt seit Jahren bei um die sieben Prozent; das ist weit weniger als erhofft. Die Öffis halten bei nur 38 Prozent (siehe Grafik). Der Pkw-Anteil ist hingegen gestiegen.

Fünf Thesen, warum die politischen Pläne von der grünen Mobilität nicht Realität wurden:

Wien wächst vor allem in den Außenbezirken. Dort ist die Infrastruktur nicht ausreichend ausgebaut. Am stärksten war das Bevölkerungswachstum 2018 in Liesing (plus 2,4 Prozent), der Donaustadt (2,2 Prozent) und Floridsdorf (1,9 Prozent). Was die Bezirke eint: Überall gibt es Probleme mit der Öffi-Anbindung. Wer hier wohnt, greift für die Wege in die Stadt häufiger auf den Pkw zurück. Das bestätigt Martin Blum, Radverkehrsbeauftragter der Mobilitätsagentur: „Hier muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Man sieht, dass sich der Anteil der Radfahrer nur in jenen Bezirken erhöht hat, wo in Radwege investiert wurde.“

Die Radwege haben zu viele Lücken. Das schreckt ab. Die mangelnden Investitionen in den Außenbezirken betreffen auch die Verbindungen in die Innenstadt. Im Fall der Triester Straße wird beispielsweise schon lange über den Bau eines Radwegs diskutiert. Er wäre eine wichtige Verkehrsader für Radfahrer aus dem Süden der Stadt. Passiert ist bisher nichts. Auch in inneren Bezirken gibt es Nachholbedarf – siehe die aktuelle Debatte über die Linke Wienzeile. Fehlende Radwege bergen enorme Sicherheitsrisiken.