"Amtsbekannter" Heiratsschwindler festgenommen

Humor kann man Maximilian K. nicht absprechen. Er hat nicht nur ein Faible für Frauen (und deren Vermögen), sondern auch für bekannte Rechtsanwälte. So trat er zuletzt als Alexander Rast auf, weil sein Anwalt im letzten Prozess Nikolaus Rast war. Doch auch seinen wirklichen Nachnamen änderte K., ebenfalls nach einem bekannten Juristen. Beide ahnten nichts davon.

Am 23. Oktober wurde K. in Wien-Leopoldstadt (erneut) festgenommen. Er hatte über eine Online-Partnervermittlungsbörse eine Frau kennengelernt. Die beiden planten bereits eine gemeinsame Hochzeit in Italien. Ein Kleid und ein Ring um insgesamt rund 8000 Euro waren bereits bestellt. Auch ein nobles Auto um 55.000 Euro wartete schon seit drei Wochen auf die Abholung. Es sollte für die beiden der Schritt in eine neue gemeinsame Zukunft sein.