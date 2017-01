Am Ball bleiben: Die Tanzevents des nächsten Wochenendes

Frisöre, Frackverleiher und Floristen stehen jetzt im Dauereinsatz. Denn die Ballsaison kommt dieses Wochenende so richtig auf Touren. Insgesamt werden dabei 485.000 Ballbesucher auf den Bällen der Bundeshauptstadt erwartet.

Der Tanzreigen startet heute, Donnerstagabend, mit einer süßen Versuchung ins neue Jahr: 3000 Torten warten auf die 3000 Ballgäste des Zuckerbäckerballs in der Wiener Hofburg.

Foto: /Zuckerbäckerball Die gute Nachricht für Kurzentschlossene: Es gibt noch ein paar Restkarten (entweder auf der Homepage oder an der Abendkasse). Vielleicht kann man diesmal sogar eine süße Variante des Rathauses oder des Stephansdoms verspeisen. Denn das Motto des diesjährigen Zuckerbäcker-Awards ist "Wiener Sehenswürdigkeiten".

Jedenfalls sehenswürdig werden die Festsäle des Rathauses morgen, Freitag, sein. 100.000 Blüten – vordergründig in Apricot, Orange und Pink – werden für die Dekoration des 95. Blumenballs verwendet.

Foto: /Verein der Steirer/Ludwig Schedl Ebenfalls am Freitag steigt in der Hofburg der Steirerball – mit Dirndl-Walk, Kernöleierspeis und Mariazeller Alpenhornquartett.

Eine besondere Gelegenheit für frischluftfreudige Tänzer: In der Herrengasse findet Samstagnachmittag der erste Outdoor-Ballsaal Österreichs statt.

Foto: /Silent Waltz Unter der Anleitung von Wiener Tanzlehrern und ausgestattet mit Funkkopfhörern kann man beim Silent Waltz zwischen 15 und 17 Uhr mitten auf der Straße Walzer, Foxtrott und Quadrille tanzen.

Land und Wirtschaft

Am Abend geht es dann an zwei Orten weiter: Im Austria Center Vienna findet der NÖ Bauernbundball statt, der erstmals auch von den Bäuerinnen mitgetragen wird. An der Milchbar kann man sich mit Milchshakes und an der Seidlbar mit Bier stärken. Und wer gerne einmal am Jungbauernkalender abgelichtet werden würde, kann sich im Waldviertel Saal bewerben.

In der Wiener Hofburg wird wiederum der Ball der Wirtschaftsuniversität abgehalten – mit Rock’n’Roll im Rittersaal, Musik von "Grandma’s Chocolate Cake" im Studentenbeisl und natürlich einer Studentendisco.