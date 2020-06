Alte Autos als begehrte Diebsbeute

Nach der Verfolgungsjagd riss die Serie ab, bis zum August 2011, als erneut Dutzende Autos verschwanden. Im Jänner brachte eine Kontrolle an der slowenisch-kroatischen Grenze den Durchbruch. Der als gestohlen gemeldete Wagen hatte ein tschechisches Kennzeichen. Die Fährte führte die Kriminalisten zum Verdächtigen nach Brünn. Der 56-Jährige, so die Polizei, mietete sich in Hotels ein, spähte auf seinem Fahrrad nach Beute, und schlug nachts zu. "Ein Einbruch dauerte eine Minute", erzählt Rabensteiner. Das weiß er genau, denn am 3. Februar wurde N. in flagranti verhaftet. Im Hotelzimmer fand man Equipment: Gefälschte Papiere, Kennzeichen, Metallplatten mit Fahrgestellnummern.

Rabensteiner und sein Kollege Friedrich Bahmer zeigten am Dienstag der versammelten Presse das konfiszierte Werkzeug. Darunter war ein "Kraftschlüssel", wie es ihn in jedem Baumarkt gibt. "Damit kann man ein Schloss aufdrehen", sagt Bahmer. N. hatte auch ein "OBD-Tool" dabei. Das Gerät, so groß wie eine Zigaretten-Packung, löst die Wegfahrsperre. Bestellen kann man es im Internet. Der Verdächtige schwieg bisher. Nach den Hintermännern wird gefahndet.