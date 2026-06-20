Außer Rand und Band: Mann (36) ging in Wien auf Polizistin los

Am Alsergrund ist es am Freitagabend zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen: Ein 36-jähriger Mann soll Passanten angepöbelt und anschließend eine Polizeibeamtin verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Haft.

Gegen 19:15 Uhr wurde der Polizeinotruf verständigt, nachdem der Mann laut Zeugenangaben mehrere Passanten angepöbelt haben soll. Polizisten der Polizeiinspektion Julius-Tandler-Platz trafen am Einsatzort ein.

Dort schlug der Tatverdächtige mit der Hand gegen eine Straßenbahngarnitur und verhielt sich den Beamten gegenüber zunehmend aggressiv. Er gestikulierte wild, schlug um sich, kam bedrohlich auf die Polizisten zu und fletschte dabei die Zähne.

Alkoholisiert

Daraufhin wurde der Mann festgenommen. Im Zuge der Festnahme trat der 36-jährige türkische Staatsangehörige einer Polizeibeamtin gegen das Bein. Die Beamtin wurde dadurch verletzt und in einem Krankenhaus behandelt; ihren Dienst konnte sie nicht fortsetzen.

In der anschließenden Vernehmung gab der 36-Jährige an, er habe erhebliche Mengen Alkohol konsumiert und könne sich an den Vorfall nicht erinnern. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft.