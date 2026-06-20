Mit Schlägen bedroht: Jugendliche wurden in Floridsdorf ausgeraubt

Am Freitagabend kam es um 21:15 Uhr am Bahnhof Floridsdorf zu einem mutmaßlichen Raub . Ein 16-jähriger syrischer Staatsangehöriger soll, gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen, Jugendliche mit Schlägen bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben.

Einen der Jugendlichen soll der Tatverdächtige zudem am Hals gepackt haben. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit Bargeld in Höhe von insgesamt 530 Euro.

Opfer erkannte mutmaßlichen Täter

Eines der Opfer erkannte den mutmaßlichen Räuber kurze Zeit nach der Tat wieder und verständigte den Polizeinotruf. Polizisten der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße nahmen den 16-Jährigen fest. Der Tatverdächtige zeigte sich geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Ausforschung des zweiten Tatverdächtigen, werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, geführt.