Alkoholisierter trat Polizisten in den Genitalbereich

Securities der ÖBB brachten am Dienstagnachmittag einen alkoholisierten Somalier auf die Polizeiinspektion am Westbahnhof. Der Mann war so betrunken, dass er kaum noch stehen konnte, weswegen die Berufsrettung alarmiert wurde. Der 22-Jährige lehnte die Hilfe aber ab. Er schnappte sich danach auf einer Mülltonne eine Flasche, warf sie zu Boden und beschimpfte Passanten. Die Polizisten mahnten ihm mehrmals ab, mussten ihn aber schließlich festnehmen.

Attacke im AKH

Da er der Mann verletzt war, fuhren sie gemeinsam mit ihm ins AKH. Während der Aufnahme versetzte der Verdächtige einem Polizisten einen heftigen tritt in den Genitalbereich. Der Beamte konnte den Dienst danach nicht fortsetzen.

Der Verdächtige wurde später in den Arrestbereich in Fünfhaus gebracht. Er wurde wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.