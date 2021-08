Alkoholisierter Mann schlägt 25-Jährigen und verletzt ihn schwer

Die Polizei nahm am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Hernalser Gürtel in Wien-Josefstadt wahr. Ein 26-jähriger Slowake soll auf der Fahrbahn unter anderem gegen den Kopf des am Boden liegenden 25-Jährigen getreten haben.

Der alkoholisierte Slowake flüchtete daraufhin zu Fuß, doch die Beamten konnten ihn rasch in einer Nebengasse anhalten. Bei der Festnahme wurde Pfefferspray eingesetzt, da sich der Mann unkooperativ und aggressiv verhielt.

Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und verletzt in ein Spital gebracht.

