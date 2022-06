Alkohol, Kokain und kein Führerschein: 32-Jähriger fuhr Passantin in Floridsdorf an

Ein 32-Jähriger Pkw-Lenker hat am Samstag eine 52-Jährige in Wien-Floridsdorf mit seinem Fahrzeug angefahren und verletzt, als diese gerade mit zwei weiteren Personen durch eine Grünanlage am Bernreiterplatz spaziert war. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag berichtete, ergriff der Fahrer die Flucht, konnte aber aufgrund des Kennzeichens später ausfindig gemacht. Er wurde nach einem weiteren Fluchtversuch zu Fuß festgenommen.

Es war gegen 19.00 Uhr, als die zwei Frauen und ein Mann beim Bernreiterplatz auf einer Wiese gingen und plötzlich einen Pkw sahen, der laut ihren Angaben von der Straße kommend über den Bordstein in die Anlage auf sie zu gefahren sein soll.

Während eine 53-Jährige und ein 55-Jähriger sich durch einen Sprung auf die Seite in Sicherheit bringen konnten, wurde die 52-Jährige direkt von dem Fahrzeug angefahren und mittelschwer verletzt. Die 53-Jährige zog sich bei dem Sprung ebenfalls leichte Verletzungen zu. Ohne anzuhalten, fuhr der Lenker dann weiter.

32-Jähriger flüchtete

Alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf trafen den 32-Jährigen schließlich an seiner Wohnadresse in Floridsdorf an, die sie über das Kennzeichen des Unfallautos ausfindig gemacht hatten.

Der Mann gestand sowohl der Lenker des Fahrzeugs gewesen zu sein, wie auch, dass er die Fußgängerin angefahren hatte. Zudem berichtete er den Polizisten, dass er Kokain und Alkohol konsumiert habe.

Dann entschied sich der 32-Jährige erneut, diesmal zu Fuß, zu flüchten, wurde aber nach einer kurzen Verfolgung eingeholt und festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige keinen gültigen Führerschein besitzt, zudem soll er das Fahrzeug offenbar ohne das Wissen des Besitzers benutzt haben. Die Polizisten stellten bei dem Drogenlenker zudem noch eine geringe Menge des Kokains sicher.