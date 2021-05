Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt zu einem schweren Raubversuch. Ein 21-jähriger Österreicher soll eine Trafik betreten und den 57-jährigen Besitzer mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben.

Das Opfer löste aber schnell einen elektronischen Überfallsalarm aus. Dank der schnellen Alarmierung gelang es den Beamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt, den Tatverdächtigen beim Verlassen der Trafik festzunehmen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

