Akute Rattenplage im Stadtpark

Das abendliche Joggingvergnügen im Stadtpark ist für Fritz G. aus der Wiener Innenstadt längst keines mehr. Grund dafür ist nicht etwa die schweißtreibende Anstrengung bei spätsommerlich hohen Temperaturen, Grund ist die herrschende Rattenplage in der vermutlich schönsten Parkanlage Wiens.



"Die Viecher laufen kreuz und quer über die Wege, grad' dass sie keine Männchen machen und um Futter betteln", berichtet der Chef einer Werbeagentur. Seine Angst: "Der Stadtpark ist ja ein Aushängeschild für Touristen. Man muss da etwas unternehmen, bevor die Tiere auch noch den Johann Strauß (den Plastikersatz des derzeit in Sanierung stehenden Denkmals, Anm.) anknabbern."



Der Betreiber des Würstelstandes an der Ecke Stubenring bestätigt bei einem nächtlichen KURIER-Lokalaugenschein die Plage: "Seit einem Monat etwa sind die Viecher wie verrückt."

Tags darauf im hellen Sonnenschein sind die Nager weg. Die Blumenverkäuferin aber weiß: "In der Früh waren sie noch da. Und ein paar tote Tiere auch."



Die Gärtnerin des Stadtgartenamtes bestätigt: "Ich hab heute allein 10 tote Ratten weggeräumt." Eine mögliche Ursache für die neue Rattenplage, so meint ein Parkbesucher, könne der Abbruch des im Stadtpark gelegenen Kindergartens sein. Der stand schon länger leer und diente den Nagern als Behausung.