Alko-Lenker krachte in Döbling mit seinem Auto in Hausmauer

Ein laut Polizei betrunkener Autolenker hat am späten Mittwochabend mit seinem Fahrzeug in der Himmelstraße in Döbling einen Poller touchiert und war in der Folge mit dem Gefährt in eine Hausmauer gekracht. Zwar stiegen Fahrer und Beifahrer aus und wollten den Unfallort verlassen, wurden aber recht schnell von der alarmierten Polizei ausfindig gemacht. Der Lenker gab an, dass sich einer seiner Flipflops im Bremspedal verfangen hätte und er dadurch nicht mehr bremsen konnte.

Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Die Polizei nahm seinen Führerschein vorläufig ab und erstattete Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr. Der Lenker wurde durch den Unfall leicht verletzt. An der Hausmauer entstand laut Polizei ein kleiner Riss.

