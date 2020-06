Vor Demo-Nacht kochen die Emotionen hoch

Je näher der Ball rückt, desto mehr kochen die Emotionen hoch. Dazwischen werden mehr als 2500 Polizisten stehen, um beide Seiten voneinander abzuschirmen. Bereits am Donnerstagabend startete die Polizei in die heiße Phase. Verstärkte Streifen waren in Wien unterwegs, um befürchtete Sachbeschädigungen zu verhindern. Die ersten Tretgitter wurden bereits in Stellung gebracht, um die Innenstadt auf den langen Demo-Tag vorzubereiten.

Alle Transitrouten (Bahn, Straße) wurden jedenfalls polizeilich überwacht, auch Mitarbeiter des Verfassungsschutzes waren in weiten Teilen Österreichs im Einsatz. Die für Freitag erwarteten 17 Busse mit Anarchos aus Deutschland sollten alle im Vorfeld bei der Anreise kontrolliert werden. Dabei geht es aber weniger um Waffenfunde als um Identitätsfeststellungen.

Auch im vergangenen Jahr wurde im Vorfeld nichts gefunden, dann aber mit Farbe gefüllte Glasflaschen auf eine Polizeisperre in der Wollzeile geworfen. Nur das verschlossene Eingangstor verhinderte damals, dass eine Rauchbombe im Stephansdom platzte.

Beamte aus allen Bundesländern wurden deshalb bereits am Donnerstag in Wien zusammengezogen. Sie werden unter dem Kommando der WEGA versuchen, für Ruhe in der Stadt zu sorgen. Allein 900 Beamte sind speziell für die Demos (inklusive der untersagten) im Einsatz. Rund 800 Polizisten sind für die Logistik bis hin zur Behandlung von Häftlingen abgestellt, 600 weitere werden die Sperren und rund 2,5 Kilometer Tretgitter rund um die Hofburg besetzen.

Zu einem Schwerpunkt könnte der Resselpark werden, bei dem sich die NOWKR-Aktivisten um 17 Uhr trotz Verbotes treffen wollen. Das unmittelbare Umfeld des Karlsplatzes könnte deshalb zur heißen Zone werden, die NOWKR-Demonstranten haben allerdings auch eine Guerillataktik in der gesamten Innenstadt (vor allem beim Burgtor) angekündigt. Tumulte könnte es aber auch innerhalb des Balls geben, angeblich sollen Linksaktivisten zu Karten gekommen sein.