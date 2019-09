AK-Pendler-Umfrage: Was Pendler an den Öffis am meisten nervt

Unpünktlich, zu wenig, zu langsam - drei der größten Kritikpunkte die man von Bahnfahrern am häufigsten hört. Und genau diese Kritik spiegelt sich auch in der Pendler-Befragung der Arbeiterkammern Niederösterreich, Wien und Burgenland wieder. Mehr als 2.000 Auto-, Bus- und Bahnpendler nahmen an der Umfrage in der Ostregion teil.

Wenig überraschend ist, dass 36 Prozent der Befragten mit der Pünktlichkeit der Züge unzufrieden oder sehr unzufrieden sind. Außerdem bemängeln 32 Prozent der Bahnpendler die Zahl der Zugverbindung.

Hier setzt auch die Kritik und Forderung von AK-Wien-Präsidentin Renate Anderl ein: "Bessere Öffis sind der Schlüssel zur Verbesserung des Alltags der Menschen und zur Lösung der Klimakrise. Von den 10 Milliarden Euro, die wir in den nächsten zehn Jahren für Investitionen in den Klimaschutz vorschlagen, sollen mindestens 5,5 Milliarden für den Ausbau des Öffi-Angebotes verwendet werden."