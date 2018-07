Abriss-Stopp: Wien prüft 80 Häuser

Dienstagnachmittag kam es zu einem Treffen zwischen Vertretern von zwei Wiener Magistratsabteilungen, denen arbeitsreiche Wochen bevorstehen: Die MA 19, zuständig für Architektur und Stadtgestaltung, und die Baupolizei (MA 37) mussten diskutieren, wie es nach dem Inkrafttreten der neuen Bauordnung jetzt weiter gehen soll.

Seit Samstag gilt in Wien nämlich ein neues Recht, das Immo-Spekulanten in die Schranken weisen soll. Bisher war es Eigentümern möglich, Altbauten ohne großen Aufwand und Genehmigungen abreißen zu lassen. Solange das Haus in keiner Schutzzone stand (siehe Grafik unten), musste man einen Vollabriss nur zeitgemäß bei der Stadt anmelden. Jetzt braucht es eine Bestätigung der MA 19, die besagt, dass das Gebäude nicht erhaltenswert ist.

Als diese Änderung der Wiener Bauordnung verfrüht am Wochenende schlagend wurde, drehte die Baupolizei sofort auf rund 80 Baustellen quasi den Saft für die Schlagbohrer ab. Darunter sind auch Gebäude wie das ehemalige Restaurant Sperl auf der Wieden und das Wohnhaus in der Radetzkystraße, bei dem vergangene Woche die Abrissarbeiten gestartet hatten, obwohl noch 25 Mieter in dem Haus wohnen. In beiden Fällen stehen die Abrissbirnen vorerst still.