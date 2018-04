Abbau des Rinterzeltes in der Donaustadt hat begonnen

Der Abbau des Rinterzeltes der MA 48 hat begonnen. Die ersten Anlagen wurden bereits abtransportiert und teilweise verkauft. So soll die Plastikmüllsortieranlage für einen hohen sechsstelligen Eurobetrag an ein mexikanisches Unternehmen gehen – allerdings erst nach einem Zwischenstopp im niederösterreichischen Vösendorf. Dort wurde vor wenigen Wochen begonnen, die Anlagenteile am Grundstück der MA 48 neben dem Wiener Tierschutzverein zwischenzulagern. Dutzende Lkw lieferten Teile an, die nun auf dem Areal liegen.