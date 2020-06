AAI: Lokalaugenschein vom Freitagsgebet

Das prominenteste Gesicht fehlt heute unter den rund 40 Gläubigen: Shaker Assem, 48, der regelmäßig hier predigt, ließ sein Publikum diesmal warten. Der einstige Sprecher des deutschen Ablegers der panislamischen „ Hizb ut-Tahrir“, der „Partei der Befreiung“, die in Deutschland verboten ist, war massiv unter Druck geraten. Er hatte nie einen Hehl aus seinen Ansichten gemacht: Israel das Existenzrecht abgesprochen, die Todesstrafe für Ehebruch und die Gründung eines Kalifats in der islamischen Welt gefordert. Jüngst hatte er sich eine größere Rolle zugedacht – als Organisator einer „Kalifatskonferenz“. In einer Vösendorfer Halle soll am 10. März vor 500 Gleichgesinnten das „Kalifat als alternatives Staatsmodell“ (laut Homepage) vorgestellt werden. Die Ankündigung des Events löste einen Sturm der Entrüstung aus – und besiegelte das Ende von Assems Karriere als Prediger. „Herr Assem ist in Absprache mit dem Institut zurückgetreten“, erklärt der AAI-Direktor Nikolaus Heger, der nervös vor dem Gebetsraum herumtänzelt. Assem selbst war nicht zu sprechen.

Nicht alle wollen hier über Assem Reden. „Viele haben Angst, dass sie mit ihm in einen Topf geworfen werden. Viele beten hier einfach nur“, sagt Heger. Ein 22-jähriger Bursche mit Kapuzenpulli hat keine Berührungsängste. Er schickt voraus: „Ich bin aber nicht bei der Partei.“ Partei? Er meint die „ Hizb ut-Tahrir“. „Ich stimme Assem zu, bei allem zu. Er ist ein guter Prediger, bringt den Islam richtig rüber.“ Es sei falsch, was über ihn berichtet werde. „Er kommt mit einem anderen System“, sagt er. Parteimitglieder, wie er vorher noch angedeutet hatte, kenne er hier nicht.

Das Unbehagen gegenüber Kameras ist groß. „Ich bin hier, weil ich um die Ecke arbeite, und das praktisch ist“, sagt ein junger Mann, der einen Kameramann rüffelt: „Ich will nicht im Bild sein.“ Ein anderer Bursche ist hier freitags Stammgast, kannte den Prediger namentlich aber nicht: „Es waren in erster Linie Koranverse. Es gab von ihm nie einen Aufruf zu Gewalt. Wir sollen nur demokratisch unsere Meinung präsentieren.“