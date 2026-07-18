Juwelier A.E. Köchert: Wo der Kunde immer noch Kaiser ist

27 Diamantsterne, die flexibel als Collier, Diadem oder Anhänger getragen werden konnten, wurden einst vom Kammer- und Hofjuwelier Alexander Emanuel Köchert angefertigt. Am bekanntesten sind die Sterne wohl allerdings als Haarschmuck – verewigt wurden sie immerhin in dem berühmten Sisi-Porträt von Franz Xaver Winterhalter. Einige der Sterne gelten heute als verschollen, das Handwerk dahinter gibt es aber immer noch: In sechster Generation wird A. E. Köchert heute von Christoph, Florian und Wolfgang Köchert geführt. Was ist das Erfolgsrezept?

„Wir sind Juweliere fürs Leben“, sagt Christoph Köchert. Von Taufe über Ehe bis zum Nachlass begleite die Juwelierfamilie Menschen durch alle Lebenslagen. „Dabei ist es egal, ob ein kleiner Schutzengel für eine Taufe erstanden wird oder ein Verlobungsring designt – wir sind immer mit Begeisterung dabei“, so der Juwelier.

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Neuer Markt 15, 1. Bezirk Online und Instagram

www.koechert.com

@a.e.koechert 1814 ist das Gründungsjahr des Unternehmens.



Verlässlichkeit als Markenzeichen „Es ist eine Branche der Handschlagqualität“, ergänzt Wolfgang Köchert. Was vereinbart wurde, wird eingehalten – vom Kunden bis zum Lieferanten. Jene Verlässlichkeit sei Markenzeichen der Köcherts – und das seit 1814. Auch nach über 200 Jahren gibt es inmitten von Fast-Fashion und Massenproduktion große Anerkennung für handwerklich angefertigten Schmuck: „Gerade die jüngere Generation ist sehr erpicht auf das Handwerk“, erzählt Wolfgang Köchert. Kunden würden viele Fragen zur Nachhaltigkeit und zur künstlerischen Herstellung stellen und Interesse zeigen, woher das Material stammt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © A.E. Köchert Wolfgang, Florian und Christoph Köchert leiten das Traditionsunternehmen heute. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © A.E. Köchert Teile des verschollenen Schmucks der Habsburger. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © A.E. Köchert Im ersten Stock des Geschäfts in der Wiener Innenstadt wird heute noch gearbeitet. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © A. E. Köchert Die berühmten Sterne, die einst auch Sisi trug, als Replika.

„Es ist für jemanden maßgeschneidert, man bekommt viel mehr als ein Produkt“, ergänzt Christoph Köchert. Durch Social Media werde das Handwerk zudem sichtbar gemacht: „Wir können so zeigen, wie der Schmuck hergestellt wird, das kommt bei Menschen an.“