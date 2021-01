97,5 Gramm Kokain dabei: Verdächtiger attackiert Polizisten mit Krücke

Am Dienstagvormittag musste die Polizei in die Marbodgasse in Wien-Donaustadt ausrücken, weil dort ein 19-Jähriger einem 67-Jährigem seine Krücke weggenommen und danach damit auf den Mann eingeschlagen haben soll.

Der 67-Jährige war dem jungen Mann zuvor zur Hilfe geeilt, weil dieser von einer Bank gefallen sein soll und am ganzen Körper gezuckt haben soll, wie die Polizei berichtet. Plötzlich soll der junge Serbe aber wieder aufgestanden sein. Passanten beobachteten die Attacke und riefen die Polizei.

Verdächtiger hatte Kokain dabei

In der Nähe des Tatorts wollten die Polizisten den Verdächtigen schließlich anhalten, woraufhin dieser die Krücke auf einen Polizisten geworfen haben soll. Der Mann soll sich außerdem gegen die Festnahme gewehrt haben - die Exekutive musste Pfefferspray einsetzen. Zwei Polizisten und der Verdächtige wurden verletzt.

Die Berufsrettung versorgte die Beamten, den 67-Jährigen und den 19-Jährigen. Bei dem jungen Erwachsenen fanden die Polizisten 97,5 Gramm Kokain. Die weiteren Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar. Der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizanstalt.

