9. Bezirk: Ideen für vernachlässigten Bücherschrank im Heinz-Heger-Park

2009 wurde der Zimmermannplatz neben dem St.-Anna-Kinderspital in Heinz-Heger Park umbenannt. Man wollte an Heinz Heger (1915-1994) erinnern, der direkt am Platz gewohnt hat. Während der NS-Zeit wurde Heger, der homosexuell war, von den Nazis inhaftiert und musste, so wie viele andere Homosexuelle, den "Rosa Winkel" tragen. Heger, der nach 1945 wieder in seine Wohnung zurückkehrte, schrieb später seine Erinnerungen auf, die als Buch mit dem Titel "Die Männer mit dem Rosa Winkel" im Jahr 1972 erschienen.