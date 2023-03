85-Jähriger soll Frau in Wien mit Dolch bedroht haben

Im Zuge eines Streits rund um einen Parkplatz soll ein 85-jähriger österreichischer Staatsbürger eine 33-jährige Frau am Freitag auf der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt mit einem Dolch bedroht haben. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die den Tatverdächtigen vorläufig festnahm, berichtete die Polizei am Samstag.