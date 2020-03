79-Jähriger im Spital Brieftasche geklaut: Polizei fahndet mit Foto

Einer 79-Jährigen wurde im Dezember vergangenen Jahres nach der Einlieferung im Spital die Brieftasche gestohlen, das berichtet die Wiener Polizei am Montag. Zwischen Anfang und Mitte Dezember 2019 soll der mutmaßliche Bankomatkartendieb damit insgesamt 26 Mal Geld abgehoben haben - zwölf Mal in Wien und jeweils sieben Mal in Tschechien und Polen.

Aufgrund des körperlichen Zustandes des Opfers wurde der Diebstahl nicht direkt nach der Tat entdeckt. So konnte der Verdächtige relativ lang unbemerkt abheben und so einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro verursachen.