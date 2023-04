79-Jährige in Floridsdorf bei Zimmerbrand gestorben

Weil eine Wohnung in Flammen stand, musste die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Großeinsatz in die Ruthnergasse in Floridsdorf ausrücken. Dort starteten die Einsatzkräfte sofort mit der Brandbekämpfung.

Reanimation erfolglos

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten Atemschutzgeräte verwendet werden. Während der Löscharbeiten wurde schließlich eine Person in der Wohnung gefunden. Die Feuerwehrleute brachten die Frau in eine rauchfreie Zone und starteten die Reanimation. Für die 79-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät, sie erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Zur Absicherung des Einsatzortes sperrte die Polizei die Ruthnergasse vorübergehend für den Verkehr. Die Brandermittler des Landeskriminalamts Wien haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.