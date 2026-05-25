"Bedenklicher Todesfall": 78-Jährige tot in Wien gefunden

Eine 78-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag tot in ihrer Wohnung in der Herzgasse in Wien-Favoriten aufgefunden worden.

Die Polizei geht von einem "bedenklichen Todesfall" aus, teilte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion am Montag mit. Nach einem vorläufigen Obduktionsergebnis könne Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden.