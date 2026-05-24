22-jähriger Rumäne kam bei Badeunfall im Längsee ums Leben

Am Längsee im Kärntner Bezirk St. Veit an der Glan ist es am Sonntag laut Medienberichten zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein rumänischer Staatsbürger (22), der in St. Veit wohnt, schwamm gegen 14.00 Uhr mit seinem Freund (17) vom Steg zu einer Bojeninsel im See, als er aufgrund eines Schwächeanfalls unterging. Er wurde laut Berichten mehrerer Online-Medien nach 40 Minuten von den Einsatzkräften aus 14 Metern Tiefe geborgen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Online-Medien berichteten am Sonntagabend über den tödlichen Schwimmunfall. Laut Polizei dürfte der 22-Jährige etwa 40 Meter vor der künstlichen Insel aufgrund eines Schwächeanfalls plötzlich im Wasser versunken sein. Weitere Badegäste schwammen sofort in Richtung der beiden jungen Männer. Der Freund des 22-Jährigen tauchte mehrfach nach ihm, konnte ihn jedoch nicht mehr sehen. Auch den weiteren Helfern gelang es nicht, den Mann zu erreichen. Um 14.11 Uhr wurde von der Landesalarm- und Warnzentrale Alarm ausgelöst.