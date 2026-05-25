In einem Haus in der Stadt Salzburg sind am Samstagabend zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei bestätigte am Montag einen dementsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung".

Nach ersten Ermittlungen gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. Die Polizei geht von einem Unfall aus.