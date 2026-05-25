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Salzburg

Zwei Leichen in Haus entdeckt: Obduktion angeordnet

Laut Polizei gibt es vorerst keine Hinweise auf Fremdverschulden. Eine Obduktion der Leichen zur Klärung der Todesursache wurde angeordnet.
25.05.2026, 10:07

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Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

In einem Haus in der Stadt Salzburg sind am Samstagabend zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei bestätigte am Montag einen dementsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung". 

Nach ersten Ermittlungen gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

"Bedenklicher Todesfall": 78-Jährige tot in Wien gefunden

Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leichen durch die Gerichtsmedizin angeordnet. Die Toten wurden in einem leer stehenden Haus im Stadtteil Parsch gefunden. Laut "Kronen Zeitung" könnten sie dort zumindest mehrere Monate unentdeckt gelegen sein.

Salzburg
Agenturen  | 

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