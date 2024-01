76-Jährige am Gürtel von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine 76-Jährige ist am Dienstag gegen 17.00 Uhr in Wien-Josefstadt offenbar bei Rot über den Lerchenfelder Gürtel gegangen und beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Der 29-jährige Autolenker konnte den Aufprall nicht mehr verhindern, berichtete die Polizei. Die Verletzte wurde nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernahm die weiteren Erhebungen zum Unfallhergang. Die Ampel für Fußgänger hatte laut Zeugen Rotlicht angezeigt.

