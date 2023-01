74-jähriges Mordopfer war Wiener Apotheker

Bei jenem Mann, der in der Silvesternacht in Wien-Donaustadt erschlagen worden sein dürfte, handelt es sich um einen 74-jährigen Apotheker.

Die Spurensicherung der Polizei war am Montag noch vor Ort. Es soll keine Einbruchsspuren in das Haus des Opfers gegeben haben, der Mann lebte alleine über seiner Apotheke. Eine Obduktion hatte ergeben, dass der Mann durch stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf gestorben war.

Er hatte mit Freunden in der Silvesternacht gefeiert. Sie waren es auch, die die Polizei am nächsten Tag gegen 11.40 Uhr alarmiert hatten, weil sie den Mann nicht mehr erreichen konnten.

Im Umfeld der Apotheke ist man bestürzt. Ein Nachbar berichtet, dass er in der besagten Nacht Schreie gehört hat.

Der 74-Jährige war bis 2012 auch Präsident der Apothekerkammer, zuletzt hatte seine Tochter die Führung der Apotheke übernommen.