72-Jähriger starb bei Wohnungsbrand in Wien-Brigittenau

Ein 72 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Brigittenau bei einem Wohnungsbrand gestorben. Gegen 23.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Er war alleine in der Wohnung in der Leystraße gewesen. Die Brandursache war am Sonntag noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

