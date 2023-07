69-Jähriger krachte in Meidling mit seinem Wagen in ein Gebäude

Ein 69-jähriger Pkw-Lenker ist am Donnerstag in Wien-Meidling von der Straße abgekommen und im Bereich der Kreuzung Gaudenzdorfer Gürtel mit der Arbeitergasse gegen ein Gebäude gefahren, in dem sich ein Geschäft befindet. Laut Wiener Berufsrettung erlitt der Mann leichte Kopfverletzungen, weitere Personen kamen nicht zu schaden.

Zu dem Unfall kam es gegen 17 Uhr, laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, prallte das Fahrzeug gegen einen Gebäudepfeiler und wurde schwer beschädigt. Der Einsatz war rund eine Stunde später noch im Gange, vor allem musste ausgelaufenes Öl entfernt werden. Vermutlich kam es zu dem Unfall, weil dem Lenker während der Fahrt übel wurde.