69 Feuerwehrleute kämpften nach Explosion gegen Brand in Wien

Um 22.45 Uhr ging bei der Wiener Berufsfeuerwehr am Montagabend eine Alarmierung ein: In einem siebenstöckigen Wohnhaus in der Herzgasse in Favoriten war es zu einer massiven Verpuffung gekommen. Viele Bewohner waren vom Rauch eingeschlossen.

Stiegenhaus verraucht

Durch die Wucht der Verpuffung wurde eine Innentüre der Wohnung herausgerissen, Möbel begannen zu brennen. Der Wohnungsinhaber konnte sich noch retten, ließ dabei aber die Wohnungstüre offen, weshalb das Stiegenhaus binnen weniger Minuten voller Rauch war.