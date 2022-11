680 Stück Feuerwerkskörper bei Jugendlichen in Wien entdeckt

Ein 17-Jähriger wurde in der Wiener Krieau mit 680 Stück Pyrotechnik erwischt: Ein großer Teil der Feuerwerkskörper ist als gefährlich eingestuft und deshalb in Österreich illegal, hieß es am Samstag seitens der Polizei. Beamte der Bereitschaftseinheit waren bei den U-Bahnstationen Krieau und Stadion in der Leopoldstadt eigentlich auf der Suche nach Drogendealern, als ihnen zwei Jugendliche auffielen, die versuchten, sich möglichst schnell von der Schwerpunktaktion der Polizei zu entfernen.