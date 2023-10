67-jähriger Rollstuhlfahrer zündete sich beim Rauchen selber an

Ein 67-jähriger Mann, der im Rollstuhl sitzt, hat in einem Pflegeheim in Wien-Liesing beim Rauchen versehentlich seine Kleidung in Brand gesetzt. Der Pensionist erlitt schwerste Verbrennungen und wurde laut Berufsrettung Wien in kritischem Zustand in ein Spital geflogen. Für andere Bewohner bestand keine Gefahr, die Berufsfeuerwehr kontrollierte die Örtlichkeit, wie es auf APA-Anfrage hieß.