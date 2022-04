64-Jähriger auf der Straße in Wien-Simmering reanimiert

Defibrillatoren in Polizeiautos

"Aufgrund der intensiven Streifentätigkeit der Polizei kann ein Einsatzfahrzeug in kürzester Zeit an jedem Einsatzort in Wien eintreffen", erklärte die Polizei. Im Kampf gegen den plötzlichen Herztod hat die LPD Wien in Zusammenarbeit mit dem Verein "PULS" sukzessive die Streifenwagen mit Defibrillatoren ausgestattet. Weiters wurden die Streifenpolizisten im Umgang mit dem Gerät geschult.

