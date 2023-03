62-Jähriger drohte WEGA-Beamten mit Axt

Weil eine Festnahmeanordnung gegen ihn vorlag, stürmten Beamte der Spezialeinheit WEGA am Freitagabend die Wohnung eines 62-Jährigen in der Götzgasse in Favoriten. Der Mann war wegen Gewaltdelikten amtsbekannt, weswegen sich die Einsatzkräfte auf wurde eine "ruppige" Festnahme einstellten. Sie wollten Recht behalten. Der 62-Jährige wurde aggressiv und schnappte sich eine Axt, mit der er die Polizisten bedrohte.

Nur mit einem Taser schafften es die Polizisten schließlich, den Mann zu überwältigen.