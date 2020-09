611.000 Wiener Gastro-Gutscheine bisher eingelöst

Mehr als 611.000 der Wiener Gastro-Gutscheine sind bis dato eingelöst worden. Das entspricht rund zwei Drittel der im Juni an 940.000 Wiener Haushalte verschickten Gastro-Gutscheine. Insgesamt flossen dadurch bisher 23 Mio. Euro in die Kassen der rund 3.700 teilnehmenden Wiener Gastronomie- und Kaffeehausbetriebe, teilte das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Sonntag mit.

Ludwig und der Wiener Wirtschaftskammerchef Walter Ruck (ÖVP) sprachen von einer wichtigen und unbürokratischen Hilfe für die Wiener Gastronomie. "Die Zahlen sprechen für sich", so Ludwig über die "direkte Hilfe in der Coronakrisae, die das Geschäft ankurbelt".

Die jährliche Wertschöpfung der Wiener Gastronomie liege (normalerweise) bei rund 1,43 Mrd. Euro. Die Wiener Gastro-Gutscheine wurden von der Stadt Wien gemeinsam mit der Wirtschafskammer Wien im Wert von 50 Euro für Mehrpersonen- bzw. 25 Euro für Einpersonen-Haushalte ausgegeben. Im Wiener Gemeinderat wurden dafür Mitteln von bis zu 39 Mio. Euro genehmigt und die Wien Holding GmbH mit der Durchführung beauftragt.