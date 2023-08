61 statt 25 km/h: E-Scooter-Fahrer raste durch Wien

Polizisten der Landesverkehrsabteilung haben am Dienstag in Wien im Zuge einer Schwerpunktaktion einen rasenden E-Scooter-Lenker zu einem Rollentest gebeten. Dabei ergab die Messung eine Höchstgeschwindigkeit von 61 km/h. "Erlaubt sind jedoch nur 25 km/h", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass der APA. Der Lenker müsse mit mehreren Anzeigen rechnen, so Gass.

