600 Pflegefachkräfte aus Drittstaaten kommen nach Wien

Jawad Al-Bataineh kommt aus Jordanien und ist seit drei Monaten in Österreich. Er hat seine Heimat verlassen, um im Herbst im AKH oder in der Klinik Ottakring als Pflegefachassistent zu arbeiten.

In den nächsten fünf Jahren sollen bis zu 600 qualifizierte Pflegefachkräfte aus Drittstaaten nach Wien kommen, um die Gesundheitsversorgung langfristig zu sichern, hieß es am Montag auf einer Pressekonferenz. 19 Fachkräfte, darunter Jawad Al-Bataineh, absolvieren derzeit bereits die neunmonatige Ausbildung an der FH Campus Wien, 70 weitere Pflegerinnen und Pfleger aus Jordanien und Indonesien werden im Mai nach Österreich kommen. An Partneruniversitäten im Ausland beginnt bereits die Vorbereitung auf Wien.