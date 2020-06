6,5 Jahre Haft oder 5,4 Millionen

Die Wiener Krankenschwester Natalie Morgenbesser könnte seit über zwölf Jahren ein sorgenfreies Leben als Millionenerbin führen. Stattdessen schwebt das Damoklesschwert einer Gefängnisstrafe von sechseinhalb Jahren über ihr. Die aus Turkmenistan gebürtige 39-Jährige musste ihren Schmuck verkaufen, Schulden machen, die Eltern anpumpen, um die 250.000 Euro für Privatgutachten und Anwälte aufbringen zu können.

Jetzt steht Natalie Morgenbesser mithilfe ihres Anwalts Michael Bereis kurz vor dem Ziel. Zumindest vor jenem, nicht länger als Erbschleicherin angesehen zu werden. Der Weg zu den 5,4 Millionen Euro aber ist noch lang (siehe Hintergrund).

Die 80-jährige Erika B. engagierte im September 2005 die Krankenschwester Natalie Morgenbesser als Pflegerin rund um die Uhr. Die krebskranke Hofratswitwe lebte zwar in einem Wiener Innenstadt-Palais, "aber dass sie so reich ist, hätte man nicht vermutet" (Morgenbesser). Sie hatte keine Kinder und erklärte, "so eine Tochter hätte sie sich immer gewünscht." Schließlich wollte sie die Krankenschwester adoptieren. Am 13. September 2006 sollte der unterschriebene Adoptionsantrag bei Gericht abgesegnet werden, am 11. September starb Erika B. In den Wochen davor, als es ihr schon schlecht ging, soll die alte Dame darauf gedrängt haben, ihr Testament zu ändern. Sie habe ihr Vermögen Morgenbesser hinterlassen wollen. Rasch wurden drei Zeugen und ein Ersatzzeuge, ein Kriminalbeamter, besorgt, und Erika B. soll das Testament unterfertigt haben.

Der Haken daran ist ein Wiener Anwalt, der Erika B. betreut hatte, auch ihm bzw. seinen Kindern hatte die alte Dame ein Erbe versprochen. Und dann gibt es noch eine in der Schweiz lebende Nichte, die ebenfalls über ein (älteres) Testament verfügt.