58-Jährige auf offener Straße in Wien vergewaltigt: 2 Festnahmen

Eine 58-jährige Frau soll von zwei vorerst unbekannten Männern in der Nacht auf den 25. Dezember gegen 3 Uhr früh in Floridsdorf auf offener Straße attackiert und von einem der Männer vergewaltigt worden sein. Die Verdächtigen flüchteten danach mit der Handtasche ihres Opfers.

Die 58-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, sie dürfte die Rettungskräfte selbst alarmiert haben. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei Tatverdächtigen - ein 22-jähriger Italiener und ein 22-jähriger Rumäne am Stefanitag ausgeforscht und schlussendlich in einer Wohnung in Wien-Brigittenau vorläufig festgenommen werden.

Beide zeigten sich zu den Tatvorwürfen teilweise geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt gebracht.

