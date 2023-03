49-Jährige in Wien-Ottakring von Ex-Freund verprügelt

Eine 49-Jährige ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Ottakring von ihrem Ex-Freund verprügelt worden. Der Mann drang um 22.50 Uhr mit Gewalt in ihre Wohnung in der Koppstraße ein, schlug die Frau und drohte ihr mit dem Umbringen.

Alarmierte Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring nahmen den 33-Jährigen in der Wohnung fest. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen. Laut Landespolizeidirektion hält sich der Tscheche illegal in Österreich auf.