47-Jähriger bespuckte und verletzte Polizisten

Im Streifendienst wurden Polizisten am Montagvormittag in der Brigittenau auf einen Mann aufmerksam, weil er in Richtung der Polizisten gestikulierte und versuchte, auf den vorbeifahrenden Funkwagen zu spucken.

Als die Beamten wegen seines aggressiven Verhaltens eine Identitätsfeststellung durchführten, packte er einen Beamten an der Uniform und zog ihn zu sich.