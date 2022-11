46-Jähriger nach Messerattacke in Waschsalon festgenommen

Ein 46-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag am Urban-Loritz-Platz in Wien-Neubau von Beamten des Stadtpolizeikommandos Josefstadt als Tatverdächtiger in einem Fall schwerer Körperverletzung erkannt und festgenommen worden. Dem rumänischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, am vergangenen Mittwoch einen 42-jährigen Mann in einem Waschsalon mit einem Messer am Rücken verletzt zu haben.

Die Polizisten konnten bei der Kontrolle des Verdächtigen ein Messer sicherstellen, bei dem es sich offenbar um die Tatwaffe handelt. Der Tatort befindet sich in der Nähe des Urban-Loritz-Platzes, vom Tatverdächtigen lagen zudem auch Fotoaufnahmen vor, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass gegenüber der APA. Bei der Vernehmung zeigte sich der 46-Jährige aber nicht geständig, sondern gab an, dass er sich an den Vorfall nicht erinnern könne.