42 Jugendliche aus U-Haft befreit

Mit 16 hat Samir gekifft, Spielautomaten gefüttert und – in seiner Sprache – "auf alles geschissen." Dann kam er wegen eines versuchten Handtaschenraubs ins Gefängnis. So wie damals rund 120 andere Jugendliche. Binnen zwei Wochen holte ihn der Bewährungshilfe-Verein Neustart mit dem Modell Sozialnetz-Konferenz aus der U-Haft. Das war im Sommer 2013, und seither geht es in Samirs Leben bergauf: Der als Vierjähriger mit Familie aus Algerien nach Österreich geflüchtete Bursch geht zur Berufsschule, hat einen Lehrplatz als Hotelfachkraft – und hält alle Termine pünktlich ein. Sein erster Weg in Freiheit hatte Samir nämlich in die Papierhandlung geführt, wo er sich einen Kalender kaufte.