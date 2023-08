41-Jähriger soll Mann mit Messer attackiert haben

Am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr wurden Polizisten in einen Innenhof einer Wohnhausanlage in der Donaustadt alarmiert, weil ein Mann dort mit einem Messer verletzt worden war. Die Beamten trafen sowohl das verletzte Opfer, als auch den Tatverdächtigen an.

Da der 41-jährige Österreicher auch von einer Zeugin, der Frau des Opfers, beschuldigt wurde, ihren Mann attackiert zu haben, wurde der Mann vorläufig festgenommen.